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  • Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне

Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне

Сегодня, 21:12
3

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал главных претендентов на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.

Как и в прошлом году, это, конечно, «Зенит». Единственные конкуренты, которые будут создавать ему проблемы – ЦСКА и «Краснодар». Вот три команды, которые, на мой взгляд, будут бороться за чемпионство.

– Какими вы видите шансы на чемпионство московского «Спартака»?

«Спартак» уже 9 лет не выигрывал чемпионат России и сейчас не выиграет. Там странная ситуация. Я не вижу, чтобы они укрепляли как-то состав свой. У них непонятная работа Станковича, присутствует какая-то нервозность.

Я не вижу шансов никаких. Они не могут грамотно распорядиться трансферами, так, как это сделал «Краснодар», который очень аккуратно варьирует ситуацию.

«Оренбург» сумеет сохранить прописку в высшей лиге или снова вылетит?

– Если бы они сохранили состав, которым заканчивали предыдущий чемпионат, у них были бы шансы. Мне нравится, как работает Слишкович, и у них были бы варианты сыграть более удачно в прошлом сезоне. Но сейчас ушли лидеры. Я думаю, что им будет тяжело, и шансов не вылететь мало.

Вообще, я не очень согласен с тем, что убрали «Торпедо», потому что футболисты тут, честно говоря, ни при чем. Наказание очень жесткое, клуб настолько известный. Они стали возрождаться, и Кононов – специалист хороший. Но вот их выкинули. Усиление борьбы в РПЛ это решение точно не принесет.

  • В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место, уступив 1-ю строчку «Краснодару». ЦСКА стал 3-м, а «Спартак» – 4-м.
  • «Торпедо» было исключено из РПЛ за попытку организации договорных матчей. Вместо москвичей в элиту был возвращен «Оренбург», который вылетел по итогам прошлого сезона.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
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Комментарии (3)
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subbotaspartak
1752863309
Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне за третье место...
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Fju-2
1752864202
Питерский дель Боске шарит)
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Mirak92
1752865696
Да еще первый тур не сыгран, ***..е Нострадамусы !
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