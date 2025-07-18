Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал главных претендентов на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.

– Как и в прошлом году, это, конечно, «Зенит». Единственные конкуренты, которые будут создавать ему проблемы – ЦСКА и «Краснодар». Вот три команды, которые, на мой взгляд, будут бороться за чемпионство.

– Какими вы видите шансы на чемпионство московского «Спартака»?

– «Спартак» уже 9 лет не выигрывал чемпионат России и сейчас не выиграет. Там странная ситуация. Я не вижу, чтобы они укрепляли как-то состав свой. У них непонятная работа Станковича, присутствует какая-то нервозность.

Я не вижу шансов никаких. Они не могут грамотно распорядиться трансферами, так, как это сделал «Краснодар», который очень аккуратно варьирует ситуацию.

– «Оренбург» сумеет сохранить прописку в высшей лиге или снова вылетит?

– Если бы они сохранили состав, которым заканчивали предыдущий чемпионат, у них были бы шансы. Мне нравится, как работает Слишкович, и у них были бы варианты сыграть более удачно в прошлом сезоне. Но сейчас ушли лидеры. Я думаю, что им будет тяжело, и шансов не вылететь мало.

Вообще, я не очень согласен с тем, что убрали «Торпедо», потому что футболисты тут, честно говоря, ни при чем. Наказание очень жесткое, клуб настолько известный. Они стали возрождаться, и Кононов – специалист хороший. Но вот их выкинули. Усиление борьбы в РПЛ это решение точно не принесет.