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  • Селюк объяснил изменения в подходе «Спартака» к трансферам

Селюк объяснил изменения в подходе «Спартака» к трансферам

Сегодня, 20:00
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Агент Дмитрий Селюк не исключил, что «Спартак» перенесет решения по трансферам в команду на зиму.

– «Спартак» нынешним летом подписал только Заболотного. Можно ли сказать, что красно-белые провалили трансферную кампанию перед стартом сезона?

– Зимой я говорил, что трансферы привели «Спартак» к тому коллапсу, который произошел с ними в весенней части минувшего чемпионата. Если бы не было этих трансферов и не было бы перерыва, то «Спартак» мог бы стать чемпионом. Я думаю, что они столько денег потратили впустую.

Наконец, они прислушались к моим выступлениям. Я единственный об этом говорил, потом начали другие это повторять. Я как раз сказал, что «Краснодар», который никого не взял, быстрее станет чемпионом, чем те, кто набрали игроков. Так и получилось.

У «Спартака» достаточно футболистов. Подписание Заболотного для меня странное. Я к нему неплохо отношусь. Я к нему скептически относился, когда он был в «Зените» и так далее. Но Артига его очень правильно использовал, и надо отдать должное Заболотному, он проделывал огромный объем работы в «Химках». Он молодец.

Я объективно смотрю. «Спартак» его взял как россиянина на скамейку. Так любит делать «Зенит». Однако Заболотный – мотивированный футболист. Он хочет доказать, что еще не закончил с футболом. Он – боец. Но он играет не в спартаковский футбол. Точно также как он не подошел бы «Зениту» и «Краснодару».

– Можно ли сказать, что «Спартак» вообще не собирается никого приобретать в нынешнее трансферное окно?

– Неудачное зимнее трансферное окно… Сам себя ловлю на том, что хвалю того же [генерального директора Олега] Малышева. По всей вероятности он сказал: «Ребята, у нас достаточно игроков. Мы достаточно потратили денег. Зимой вы меня уговорили и вот результат. Давайте пока пользоваться теми, кто у нас есть. У нас достаточно много квалифицированных футболистов».

У них даже излишки качественных футболистов. А когда излишки, то теряется раздевалка и возникают проблемы внутри команды. Тут наоборот не должно быть много лишних игроков, потому что все футболисты хотят играть.

Если ты покупаешь игрока за 20 миллионов, то ты должен его ставить. Но вместо кого? А если эти 20 миллионов будут сидеть, то ничего хорошего не будет. С этой точки зрения «Спартак» правильно подошел к вопросу.

Возможно, клуб перенесет трансферы на зиму, чтобы посмотреть, как будет складываться чемпионат. Тогда уже более правильно и целенаправленно они будут подбирать единичными моментами футболистов и вкроплять их в команду.

Вот так надо делать команду. А не из-за того, что захотел Станкович купить игроков на 40 миллионов, Кахигао захотел или еще кто-то. Кто-то одного игрока выбрал, кто-то другого и получились бы лебедь, рак и щука. Это и получилось в «Спартаке» зимой.

  • Этим летом «Спартак» пополнился 34-летним нападающим Антоном Заболотным, перешедшим из «Химок» на правах свободного агента.
  • Также красно-белые расстались с защитником Миенти Абеной, ушедшим в «Газиантеп», полузащитником Михаил Игнатовым, который стал игроком «Сочи», и защитником Павлом Масловым. Вингер Антон Зиньковский отправился в «Сочи» на правах аренды.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Селюк Дмитрий
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Комментарии (1)
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NewLife
1752858396
Можешь киздить, сколько угодно, но "практика - критерий истины", Карл Маркс.
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