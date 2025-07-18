Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Балтика». Игра состоится 18 июля, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Балтика»: Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, Петров, Титков, Мендель , Пряхин, Саусь, Хиль.

Главный тренер: Андрей Талалаев

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