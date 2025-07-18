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  • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Балтика»: 18 июля

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Балтика»: 18 июля

Сегодня, 19:23
5

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Балтика». Игра состоится 18 июля, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Балтика»: Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, Петров, Титков, Мендель , Пряхин, Саусь, Хиль.

Главный тренер: Андрей Талалаев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо
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Комментарии (6)
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Бомж Зины
1752856506
Вот и первый позор эстонца подходит...хотя если они будут играть 60 таймов по 45 минут, в 60 тайме эстонкая мачина сыграет
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Бомж Зины
1752857316
Эстонцу нужно пивных возглавить, и в честь него пивные станут Прибалтикой
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Тинез Розоп
1752858000
Удачи Валера…
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