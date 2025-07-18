Названы три клуба РПЛ, которые выступают против ужесточения лимита

Журналист Сергей Егоров сказал, что решение об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ могут принять осенью. Оно может вступить в силу с сезона-2026/27.

«История с лимитом на легионеров. По моей информации, тут есть важные нюансы. Если лимит будут менять, то, с точки зрения законодательства, такое право есть только у Министерства спорта. Я думаю, что решающего значения слова РФС не будет. Во всяком случае, официально.

О чем говорят? Что решение может быть принято осенью, и формат лимита [будет такой]: 10 [легионеров] в заявке, 7 на поле или 10 в заявке и 6 на поле. Вот эта тема сейчас широко обсуждается и главное слово здесь, конечно, будет за Министерством спорта.

Жестко против этого варианта будут три клуба: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Остальных, как говорят в кулуарах и как мы можем посмотреть по заявке, эта ситуация не слишком тревожит», – сказал Егоров.