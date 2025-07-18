Ловчев объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом нового сезона

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

– Какие у вас ожидания от чемпионата России? Ждете каких‑то сенсаций?

– Сенсаций никаких не жду, ведь у нас уже есть определенный круг команд, которые будут претендовать на золото. Понятно, что фаворитом является «Зенит». Они покупают Жерсона, а «Спартак» берет Заболотного. Это две большие разницы.

Понятно, что результата достигает команда, а не отдельные футболисты, которые в одиночку ничего не сделают, но для меня очевидно, что в этом сезоне за чемпионство будут бороться не две‑три команды, а пять‑шесть – «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». Все остальные команды и близко не стоят к этим по подбору качественных футболистов.

Главное, чтобы на новый сезон не повлияли потусторонние какие‑то вещи и это я провожу параллель с историей с «Торпедо». В любом случае нас ждет интересный чемпионат, полный борьбы и упорства.

– Вы сказали, что «Зенит» – фаворит в борьбе за чемпионство. По вашему мнению, клуб из Санкт‑Петербурга сделал нужные выводы по сравнению с прошлым сезоном?

– По большому счету у многих команд состав еще формируется, а у «Зенита» все готово. Да, придет еще кто‑то, но костяк сформирован еще несколько лет назад и это плюс.

Вспомните, как клуб начинал свой путь с шестью чемпионствами подряд. Многие даже сейчас не «накушались» и до сих пор голодны до побед. Вообще голодные люди к футболу, к месту, в котором живут, тем же деньгам всегда расположены к работе и творчеству.

Не сказал бы, что «Зенит» в прошлом сезоне стал хуже играть, просто где‑то недорабатывали, был недонастрой на соперника. Результат предыдущего чемпионата разбудил у команды голод побед, и для меня «Зенит» даже сейчас является фаворитом на золото сезона‑2025/26, потому что состав у них сильнее остальных команд.

К ним приезжают ребята, голодные до побед, и им надо будет все доказывать с первого же сезона.