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  • Ловчев объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом нового сезона

Ловчев объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом нового сезона

Сегодня, 14:39
6

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

– Какие у вас ожидания от чемпионата России? Ждете каких‑то сенсаций?

– Сенсаций никаких не жду, ведь у нас уже есть определенный круг команд, которые будут претендовать на золото. Понятно, что фаворитом является «Зенит». Они покупают Жерсона, а «Спартак» берет Заболотного. Это две большие разницы.

Понятно, что результата достигает команда, а не отдельные футболисты, которые в одиночку ничего не сделают, но для меня очевидно, что в этом сезоне за чемпионство будут бороться не две‑три команды, а пять‑шесть – «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». Все остальные команды и близко не стоят к этим по подбору качественных футболистов.

Главное, чтобы на новый сезон не повлияли потусторонние какие‑то вещи и это я провожу параллель с историей с «Торпедо». В любом случае нас ждет интересный чемпионат, полный борьбы и упорства.

– Вы сказали, что «Зенит» – фаворит в борьбе за чемпионство. По вашему мнению, клуб из Санкт‑Петербурга сделал нужные выводы по сравнению с прошлым сезоном?

– По большому счету у многих команд состав еще формируется, а у «Зенита» все готово. Да, придет еще кто‑то, но костяк сформирован еще несколько лет назад и это плюс.

Вспомните, как клуб начинал свой путь с шестью чемпионствами подряд. Многие даже сейчас не «накушались» и до сих пор голодны до побед. Вообще голодные люди к футболу, к месту, в котором живут, тем же деньгам всегда расположены к работе и творчеству.

Не сказал бы, что «Зенит» в прошлом сезоне стал хуже играть, просто где‑то недорабатывали, был недонастрой на соперника. Результат предыдущего чемпионата разбудил у команды голод побед, и для меня «Зенит» даже сейчас является фаворитом на золото сезона‑2025/26, потому что состав у них сильнее остальных команд.

К ним приезжают ребята, голодные до побед, и им надо будет все доказывать с первого же сезона.

  • Чемпионом России в прошлом сезоне стал «Краснодар», а «Зенит», побеждавший до этого в РПЛ 6 раз подряд, стал вторым.
  • В межсезонье петербургский клуб приобрел у «Фламенго» 28-летнего полузащитника сборной Бразилии Жерсона за 25 миллионов евро.
  • «Спартак» летом бесплатно подписал 34-летнего нападающего Антона Заболотного, ранее выступавшего за «Химки».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1752839314
Параллели с торпедо проводит, это он за спартак боится.
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Garrincha58
1752840277
Клуб не сделал нужные выводы надо было тренерский состав менять, а не Жерсонов покупать
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andr45
1752843121
Стоимость игроков «Zenitе» - 211 100 млн.евро «Краснодара» - 92 975 млн.евро Число иностранных игроков «Zenitе» - 15 «Краснодара» - 10 Средняя стоимость иностранных игроков «Zenitе» - 10 343,8 млн.евро «Краснодара» - 4 350,0 млн.евро
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Интерес
1752845498
Эта дорогостоящая "толчея" снова их подведёт,а чемпион будет несколько неожиданным.Хотя опять половина "специалистов" быстро перестроится и скажут, что они так и думали...
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...уефан
1752845898
...если оценивать каждого игрока команды по позициям и их индивидуальные качества, то кандидат в чемпионы останется один, но то, как они будут действовать на поле и качественно воплощать тренерскую мысль, то тогда претендентов пол-дюжины...
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NewLife
1752847012
"Сенсаций никаких не жду" Действительно, твое лизожопство помойным на срач тв давно уже не сенсация. Бабло не пахнет, Серафимыч ?)
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