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Подробности финансового вознаграждения «Сьона» за матч с «Зенитом»

Сегодня, 13:21
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Стало известно, сколько получил «Сьон» за июльский товарищеский матч против «Зенита» (2:5).

«Зенит» заплатил 31 миллион рублей за приезд в Россию «Сьона» – первой команды за три года из Центральной Европы. В итоге остался в двойном плюсе: заработал больше 50 миллионов рублей и выиграл 5:2.

В потраченную «Зенитом» сумму вошли перелeт, проживание, страховка игроков соперника + логистика. При этом СБГ остались в плюсе – заработали не менее 19,6 миллионов на продаже билетов, 5,4 миллиона на кейтеринге и 3,3 миллиона на мерче. Плюс рекламный доход от спонсоров. Итого: более 50 миллионов рублей.

Швейцарская футбольная ассоциация была против поездки «Сьона» в Россию. Несмотря на это, президент клуба согласился на товарищескую игру. Не помешали даже санкции, которые Швейцария ввела против России», – написал источник.

  • «Зенит» 20 июля проведет матч 1-го тура РПЛ против «Ростова».
  • Петербуржцы в минувшем сезоне РПЛ заняли 2-е место.
  • Ближайший сезон – юбилейный, 100-й, для «Зенита».

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Зенит Сьон
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Комментарии (2)
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NewLife
1752834786
Жулики из помойки не включают себестоимость кейтеринга, мерча и содержания арены. Причем люди говорят в Швейцарии, что Константэн получил 300 К евро чистыми напрямую.
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ПалкоВводецъ007
1752836505
Умеют работать. А тем временем хряки доплачивают командам из 2 лиги, чтобы с ними сыграли. Гыгыгы
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