Подробности финансового вознаграждения «Сьона» за матч с «Зенитом»

Стало известно, сколько получил «Сьон» за июльский товарищеский матч против «Зенита» (2:5).

«Зенит» заплатил 31 миллион рублей за приезд в Россию «Сьона» – первой команды за три года из Центральной Европы. В итоге остался в двойном плюсе: заработал больше 50 миллионов рублей и выиграл 5:2.

В потраченную «Зенитом» сумму вошли перелeт, проживание, страховка игроков соперника + логистика. При этом СБГ остались в плюсе – заработали не менее 19,6 миллионов на продаже билетов, 5,4 миллиона на кейтеринге и 3,3 миллиона на мерче. Плюс рекламный доход от спонсоров. Итого: более 50 миллионов рублей.

Швейцарская футбольная ассоциация была против поездки «Сьона» в Россию. Несмотря на это, президент клуба согласился на товарищескую игру. Не помешали даже санкции, которые Швейцария ввела против России», – написал источник.