Спартаковец Пруцев вспомнил работу с Мусаевым: «Мне не нравилось»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев вспомнил, как тренировался у Мурада Мусаева в академии «Краснодара».

Мусаев в минувшем сезоне привел «Краснодар» к 1-му чемпионству.

Пруцев в «Спартаке» с 2022 года.

Брат Данила Егор сейчас в «Црвене Звезде».

– За Мусаева персонально рад. Мурад Олегович приучал нас мыслить и играть в футбол по-взрослому. Правда, мне это тогда не нравилось.

– Расшифруй.

– Смотри. Я играл под нападающим, любил повозиться с мячом. А Мусаев хотел другого – показывал статистику Тони Кросса: «Смотри, как мало времени он проводит с мячом – принял, отдал». Понимаю, что он говорил правильные вещи. Но мне как ребенку хотелось другого. Считаю, в детстве надо закладывать технику – а отдавать передачи можно научиться и позже.

– И чем все кончилось?

– Рассказал отцу, какие моменты меня не устраивают. Отец поговорил с клубом, там все поняли. И я перешел в «Кубань».