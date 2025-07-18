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  • Радимов определил, каким по счету «Спартак» идет в чемпионской гонке РПЛ

Радимов определил, каким по счету «Спартак» идет в чемпионской гонке РПЛ

Сегодня, 11:28
4

Владислав Радимов поделился ожиданиями от «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

– Я смотрел два матча – с Суботицей и Умяров забивал, и Заболотный. Но по той игре судить сложно. А вот что касается матча с Самарой, то очень плохое впечатление осталось. Потому что все было медленно, а ведь в сезоне придется вскрывать вот именно такие команды. Плюс проблемные позиции даже не усиливают. Я читал интервью их гендиректора Малышева – и еще больше запутался. Не хотим переплачивать, мы что-то еще туда-сюда... Но вы же за прошлый год потратили 65 миллионов! Солари два матча в стартовом составе вышел из двенадцати... А зачем вы его покупали, если он тренеру не нужен?

А так, брать Заболотного сейчас бесплатно, ну нормальная опция, да? Но зачем вы год назад тогда отдали Шамара Николсона, которого перед этим купили за 10 миллионов? Они же по комплекции одинаковые. Ну и огромные проблемы с крайними защитниками, которые до сих пор не решены. Литвинов на позиции центрального защитника – неужели это решение?

– То есть ничего хорошего в начале сезона как минимум, судя по всему, мы не ждем от «Спартака»?

– Да, и «Спартак» может отстать, а потом как наверстывать-то? Надеяться, что будет такая серия, как прошлой осенью – 7-8 побед подряд? Я сильно сомневаюсь, что такое повторится. А растерять очки можно очень быстро. Поэтому, если брать претендентов на борьбу, то впереди «Зенит» с «Краснодаром», потом три московских клуба – и «Спартак» шестой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
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Комментарии (4)
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Литейный 4 (returned)
1752827483
Шестёрки они по жизни. Гыгыгы
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vvv123
1752827644
Каким по счету «Спартак» идет в чемпионской гонке РПЛ? Думаю, что стыки не попадет, но и в первую десятку тоже!
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АЛЕКС 58
1752833691
Хорошо что Буланова не лезет с прогнозами к армейцам,а специализируется только на Спартаке.
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NewLife
1752835201
Буланов, как там дела с Венделом ? По попке пошлепали уже ? Когда будет столетие, наконец ?
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