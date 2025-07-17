Станкович описал, каким должен быть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на ютуб-канале Nobel пояснил, какой он хочет видеть команду.
– Можно в пяти эпитетах описать ваш «Спартак»? Каким он должен быть? Какой он есть?
– «Спартак» должен быть смелым, организованным, без страха, один за другого. Полная самоотдача и смирение. По-моему, смирение – это главнейшее качество, которым должна обладать любая спортивная команда. Быть скромным, опустить голову и пахать.
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо Мх».
- Матч состоится 19 июля.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Бомбардир»