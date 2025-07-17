Станкович описал, каким должен быть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на ютуб-канале Nobel пояснил, какой он хочет видеть команду.

– Можно в пяти эпитетах описать ваш «Спартак»? Каким он должен быть? Какой он есть?

– «Спартак» должен быть смелым, организованным, без страха, один за другого. Полная самоотдача и смирение. По-моему, смирение – это главнейшее качество, которым должна обладать любая спортивная команда. Быть скромным, опустить голову и пахать.