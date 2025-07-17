Семшов: «Праздник 100-летия «Зенита» только начинается»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от сезона РПЛ.
– «Краснодар» в пуле тех, кто будет бороться за «золото»?
– Посмотрим, насколько «Краснодар» боеспособен в этом сезоне. Я думаю, что «быки» будут бороться, а выиграют или нет – должно совпасть много факторов. Тем более, два года подряд «Зенит» не может себе позволить проиграть. Чисто морально, психологически. К тому же, праздник 100-летия клуба только начинается.
- Сезон РПЛ стартует завтра, 18 июля.
- «Зенит» в 1-м туре примет «Ростов».
- В минувшем сезоне «Зенит» финишировал 2-м.
Источник: «Комсомольская правда»