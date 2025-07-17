Червиченко назвал двух людей, которые «погубят» «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил против главного тренера команды Деяна Станковича.

Свою позицию он выразил на радио «Движение».

– Если говорить о составе конкретно, как вам кажется, какие позиции требуют усиления у команды на данный момент?

– В первую очередь, тренерская и спортивного директора.

– Я так понимаю, вы относитесь отрицательно к продлению Станковича, которое было недавно?

– Резко отрицательно. И один, и второй – это просто губительно для команды. А так, мне кажется, абсолютно все позиции, кроме вратарской… наверное.