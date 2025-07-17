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Червиченко назвал двух людей, которые «погубят» «Спартак»

Сегодня, 13:05
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил против главного тренера команды Деяна Станковича.

Свою позицию он выразил на радио «Движение».

– Если говорить о составе конкретно, как вам кажется, какие позиции требуют усиления у команды на данный момент?

– В первую очередь, тренерская и спортивного директора.

– Я так понимаю, вы относитесь отрицательно к продлению Станковича, которое было недавно?

– Резко отрицательно. И один, и второй – это просто губительно для команды. А так, мне кажется, абсолютно все позиции, кроме вратарской… наверное.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Червиченко Андрей Кахигао Франсис
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Комментарии (6)
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NewLife
1752747548
"двух людей, которые «погубят» «Спартак»" назвал хейтер Спартака, который реально его погубил.
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fakeid
1752748596
и в чём он не прав? лысый псих бьёт стёкла в ростове, удаляется в каждом третьем матче, даже в товарняках, помощник тоже удаляется, в итоге командой руководит вообще третий тренер (ведь было же?). кахигаыч - это лютейший развод. ну купил по оверпрайсу третьесортных зулусов и самого заболотного подписал. даже комличенку не сумел, из-за чего функции спортдира взял на себя лысый псих, который давай названивать комличенке по ночам. тот так перепугался дезеувщины, что мигом перебежал под защиту ржд, а сергеев под ментовскую крышу. и вообще, в целом, ноль трансферов летом, только на выход. и ещё визжат на жерсона, что он пропустил сборы зенита. ага, ваши новички, которые будут, совсем не пропустили сборы в тарасятнике. гы-гы!
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САДЫЧОК
1752751012
1. Убрать Станковича 2. Нужно купить 2 центра полузащиты 3. Нужен центр защиты, но в пару с Дуарте!(Бабич на подстраховке)
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Литейный 4 (returned)
1752751268
Из спасёт очищение пердивом. Гыгыгы
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752751766
Вратарская линия кстати дно полное,червь чего то белое с черным перепутал.Есть психиатр диагноз ему поставить?
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