Червиченко назвал двух людей, которые «погубят» «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил против главного тренера команды Деяна Станковича.
Свою позицию он выразил на радио «Движение».
– Если говорить о составе конкретно, как вам кажется, какие позиции требуют усиления у команды на данный момент?
– В первую очередь, тренерская и спортивного директора.
– Я так понимаю, вы относитесь отрицательно к продлению Станковича, которое было недавно?
– Резко отрицательно. И один, и второй – это просто губительно для команды. А так, мне кажется, абсолютно все позиции, кроме вратарской… наверное.
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо Мх».
- Матч состоится 19 июля.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Бомбардир»