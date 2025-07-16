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  • Шпилевский – перед началом работы в «Пари НН»: «Я не Гарри Поттер»

Шпилевский – перед началом работы в «Пари НН»: «Я не Гарри Поттер»

Сегодня, 19:25

Новый тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал первую пресс-конференцию.

– Получится ли сделать атакующий футбол еще и результативным, учитывая оборонительные традиции Нижнего?

– Я не любитель что‑то обещать или гарантировать, вряд ли это может хоть один тренер. Я не Гарри Поттер. Все, что в моих силах, я сделаю. 100% футбол поменяется, но на все нужно время. Самый главный посыл для ребят в последнее время был – настрой на позитивное мышление. Мы начали все с чистого листа, все, что было, забыли. У нас только одна цель – не бояться.

– Сколько игроков хотелось бы взять в летнее трансферное окно, чтобы вы были довольны?

– Главный тренер никогда не доволен. Всегда хочется больше и больше, но я реально смотрю на вещи. Я знаю бюджет клуба, мы с руководством клуба анализируем рынок футболистов. Нелегко убедить и найти футболиста, который подойдет под наш стиль футбола. Можно набрать 30 футболистов, а потом не будет консенсуса внутри команды. Мы хотим точечно усилиться, чтобы картина внутри команды была целостной.

– Генеральный директор клуба Мелик‑Гусейнов заявил, что цель команды в РПЛ на новый сезон – топ‑10. Согласны с ним или вы более амбициозны в этом вопросе?

– Цели у меня всегда максимальные, не хочу оглашать, какие именно. Я хочу сконцентрироваться на ежедневной работе, чтобы футболисты по максимуму выкладывались. Посыл такой, что мы хотим выходить на каждый матч и побеждать. Будет нелегко, но я уверяю, что команда изменится.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
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