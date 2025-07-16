Круговой рассказал об изменениях в ЦСКА при Челестини

Латераль ЦСКА Данил Круговой высказался об изменениях в команде при главном тренере Фабио Челестини.

«Всe, что поменялось при Челестини – это только схема. Специфический был «ромб» у Марко Николича, для всех она была немножко непонятна, а сейчас намного легче всe. При Марко больше была игра через центр, а с приходом нового тренера начали больше играть через фланги.

Новый тренер не такой жeсткий, как Николич, он больше мотиватор. Я работал с Вадимом Евсеевым, и Челестини похож на него в плане мотивации», – сказал Круговой на ютуб-канале «О, футбол!».