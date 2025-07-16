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  • Быстров дал неутешительный прогноз на будущее Заболотного в «Спартаке»

Быстров дал неутешительный прогноз на будущее Заболотного в «Спартаке»

Сегодня, 16:06
3

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил новичка команды Антона Заболотного.

«Вы вспомните хоть один матч, когда Заболотный хорошо себя проявил, выходя на замену. Нет таких матчей. Я его по «Тосно» знаю, когда он был моложе. Одно дело, когда ты выходишь в основном составе на 90 минут и борешься, и другое дело, когда ты игрок, который может выйти на замену на 20 минут и усилить. Пободаться, побороться – да, он незаменим.

Но здесь он не проявит себя. Заболотный – наконечник. Когда он играет в основном составе, он полезный. Это как с Бухаровым, он идеально играет головой, но его 30 раз на эти 15-20 минут выпускали и ноль голов», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».

  • 34-летний Заболотный перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.
  • Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал задачей команды на сезон-2025/26 победу в чемпионате России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Заболотный Антон
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Комментарии (3)
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iscariot
1752671600
Ахаха Володька в своем репертуаре. Эксперт по гей клубам. Сравнил ленивого Бухарова, который когда большой контракт получил сразу бросил играть в футбол, с Зе, который всегда отличался запредельной самоотдачей и желанием. Как вообще связано на сколько минут он будет выходить? Он что от этого станет проигрывать борьбу в воздухе, если не в старте выйдет. Какой же бред.
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Интерес
1752672211
У Зе вся его карьера свидетельствует о "неутешительном прогнозе на будущее",а он всё востребован, играет и что-то забивает.
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gennadiy
1752673070
Ну и тупость здесь написана
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