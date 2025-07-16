Губерниев назвал главного фаворита нового сезона РПЛ

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от сезона РПЛ.

«Зенит» остаeтся основным претендентом на титул с учетом того, что чемпионство было потеряно. В годовщину столетия команда будет делать максимум, чтобы вернуться на царский трон.

ЦСКА набрал отличный ход. «Спартак» – команда-загадка для меня. Они могут как блеснуть, так и быть далеко от топ-3. Я по-прежнему верю в «Локомотив»: российские футболисты с нашим молодым тренером в состоянии быть в тройке. Понятно, что «Краснодару» труднее будет отстоять звание сильнейшего, чем завоевать его впервые. Но это тоже один из фаворитов.

«Динамо» стоит особняком с приходом Карпина. Многие против его совмещения, посмотрим, как с давлением будет справляться команда и лично Валерий Георгиевич. Не думаю, что какой-то другой клуб вмешается в чемпионскую гонку. Наш чемпионат будет вновь крайне любопытным, я не сомневаюсь. Буду с интересом как единственный авторитетный футбольный обозреватель в стране за всем следить», – сказал Губерниев.