Африканская страна станет спонсором «Барселоны»

Министр спорта и развлечений Демократической Республики Конго Дидье Будимбу ведет переговоры о четырехлетнем спонсорском контракте с «Барселоной». По этому соглашению испанский клуб будет получать по 11 миллионов евро в год за размещение логотипа с надписью «ДР Конго – сердце Африки» на спине тренировочных футболок мужской команды.

«Барселона» не станет первым европейским клубом, который начнет сотрудничество с африканской страной. 24 июня «Монако» уже объявил о партнерстве с ДР Конго до 2028 года. Монегаски взяли на себя обязательство развивать конголезский футбол, экспортируя тренировочные программы, а также повышая международную осведомленность об этом сотрудничестве.