Африканская страна станет спонсором «Барселоны»

Министр спорта и развлечений Демократической Республики Конго Дидье Будимбу ведет переговоры о четырехлетнем спонсорском контракте с «Барселоной». По этому соглашению испанский клуб будет получать по 11 миллионов евро в год за размещение логотипа с надписью «ДР Конго – сердце Африки» на спине тренировочных футболок мужской команды.
«Барселона» не станет первым европейским клубом, который начнет сотрудничество с африканской страной. 24 июня «Монако» уже объявил о партнерстве с ДР Конго до 2028 года. Монегаски взяли на себя обязательство развивать конголезский футбол, экспортируя тренировочные программы, а также повышая международную осведомленность об этом сотрудничестве.
- Сделка с ДР Конго должна помочь «Барселоне» улучшить ситуации с фэйр-плей в Ла Лиге и приблизить клуб к показателю 1:1, который требуют правила.
- Сборная ДР Конго играла на чемпионате мира в 1974 году. Тогда страна называлась Заиром. Она также побеждала на Кубке африканских наций в 1968-м и 1974-м годах.
Источник: Mundo Deportivo