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Африканская страна станет спонсором «Барселоны»

Сегодня, 11:36
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Министр спорта и развлечений Демократической Республики Конго Дидье Будимбу ведет переговоры о четырехлетнем спонсорском контракте с «Барселоной». По этому соглашению испанский клуб будет получать по 11 миллионов евро в год за размещение логотипа с надписью «ДР Конго – сердце Африки» на спине тренировочных футболок мужской команды.

«Барселона» не станет первым европейским клубом, который начнет сотрудничество с африканской страной. 24 июня «Монако» уже объявил о партнерстве с ДР Конго до 2028 года. Монегаски взяли на себя обязательство развивать конголезский футбол, экспортируя тренировочные программы, а также повышая международную осведомленность об этом сотрудничестве.

  • Сделка с ДР Конго должна помочь «Барселоне» улучшить ситуации с фэйр-плей в Ла Лиге и приблизить клуб к показателю 1:1, который требуют правила.
  • Сборная ДР Конго играла на чемпионате мира в 1974 году. Тогда страна называлась Заиром. Она также побеждала на Кубке африканских наций в 1968-м и 1974-м годах.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона ДР Конго
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Комментарии (4)
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bset
1752655388
Меня вот всегда что интересовало. Какой экономический смысл от таких спонсорств? Вот есть одна компания, которая выпускают энергетические напитки - ее имя везде мелькает, продажи растут и тут все понятно. Вот взять условный Газпром на майке Зенита. Вот на что реклама Газпрома влияет? Газом больше пользоваться начинают или что? В России вроде и не существует других компаний. Ну а тут еще больше вопросов. В чем смысл рекламирования страны? Туристические цели? Ну тут вроде одного упоминания страны недостаточно.
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