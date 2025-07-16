Генич похвалил руководство «Зенита»

Комментатор Константин Генич высказался о подписании «Зенитом» полузащитника Жерсона.

«Честь и хвала руководству «Зенита» за то, что они подписали игрока сборной Бразилии. Они быстро сработали. Жерсон должен создать баланс в центральной зоне», – сказал Генич.