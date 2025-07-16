Генич похвалил руководство «Зенита»

Комментатор Константин Генич высказался о подписании «Зенитом» полузащитника Жерсона.
«Честь и хвала руководству «Зенита» за то, что они подписали игрока сборной Бразилии. Они быстро сработали. Жерсон должен создать баланс в центральной зоне», – сказал Генич.
- Жерсон подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2029/30.
- 28-летний бразилец в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Сумма его трансфера в «Зенит» составляет 25 миллионов евро.
- На счету игрока 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
Источник: «Матч ТВ»