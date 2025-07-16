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Экс-футболист ЦСКА сказал, какие игроки нужны «Спартаку»

Сегодня, 10:25
4

Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин оценил состав «Спартака».

– Что происходит со «Спартаком» этим летом? Трансферных изменений немного, особенно в сравнении с другими командами.

– Я согласен. Купили только Заболотного. Хотя в «Спартаке» линия атаки на хорошем уровне – Солари, Угальде, Гарсия, Барко, Маркиньос. Мне кажется «Спартаку» нужно было больше делать акцент на оборону.

Мы видим, что «Спартак» практически во всех играх забивает, но и пропускает. Хорошая команда из пяти игр хотя бы четыре должна играть «на ноль», чтобы претендовать на чемпионство. «Спартаку» нужны хорошие защитники уровня Бабича.

А то, что взяли Заболотного, это какой‑то план «Б», потому что Антон хорошо играет вверху. Если у «Спартака» не будет получаться позиционная игра, то они, скорее всего, будут использовать передачу на край, навешивать в штрафную, чтобы Заболотный вверху выигрывал единоборства и забивал голы.

  • Этим летом «Спартак» пополнился 34-летним нападающим Антоном Заболотным, перешедшим из «Химок» на правах свободного агента.
  • Также красно-белые расстались с защитником Миенти Абеной, ушедшим в «Газиантеп», полузащитником Михаил Игнатовым, который стал игроком «Сочи», и защитником Павлом Масловым. Вингер Антон Зиньковский отправился в «Сочи» на правах аренды.
  • Сезон в РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Гришин Александр
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Комментарии (4)
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Ilichkadr70
1752652025
Не перестаю удивляться массовикам-затейникам из срач-тв. Вместо того, чтобы интересоваться мнением у бывшего игрока о своей бывшей команде, задаются вопросы по оценке состава команды, в которой не рылом ни ухом!?
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alefreddy
1752652063
Бабич не уровень Спартака Дуарте сильнее будет.Прихватывать игроков до поры и времени
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VVM1964
1752652260
Еще один претендент на звание "первооткрыватель Америки" - Колумб епт..)!
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andr45
1752653284
Как можно слушать мнение этого БЫВШЕГО, который ни черта не понимает ни в футболе, ни в игроках? О ДУАРТЕ «Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Что происходит?  Этот трансфер действительно близок к провальному!» О БАРКО «Барко – это не игрок основы. На мой взгляд, Обляков намного динамичнее и функциональнее. Достаточно вспомнить, на скольких позициях он поиграл, включая защитника» Об УГАЛЬДЕ «Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах» О МАРКИНЬОСЕ «Его главное отличие от остальных – футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле»
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