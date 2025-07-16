Экс-футболист ЦСКА сказал, какие игроки нужны «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин оценил состав «Спартака».
– Что происходит со «Спартаком» этим летом? Трансферных изменений немного, особенно в сравнении с другими командами.
– Я согласен. Купили только Заболотного. Хотя в «Спартаке» линия атаки на хорошем уровне – Солари, Угальде, Гарсия, Барко, Маркиньос. Мне кажется «Спартаку» нужно было больше делать акцент на оборону.
Мы видим, что «Спартак» практически во всех играх забивает, но и пропускает. Хорошая команда из пяти игр хотя бы четыре должна играть «на ноль», чтобы претендовать на чемпионство. «Спартаку» нужны хорошие защитники уровня Бабича.
А то, что взяли Заболотного, это какой‑то план «Б», потому что Антон хорошо играет вверху. Если у «Спартака» не будет получаться позиционная игра, то они, скорее всего, будут использовать передачу на край, навешивать в штрафную, чтобы Заболотный вверху выигрывал единоборства и забивал голы.
- Этим летом «Спартак» пополнился 34-летним нападающим Антоном Заболотным, перешедшим из «Химок» на правах свободного агента.
- Также красно-белые расстались с защитником Миенти Абеной, ушедшим в «Газиантеп», полузащитником Михаил Игнатовым, который стал игроком «Сочи», и защитником Павлом Масловым. Вингер Антон Зиньковский отправился в «Сочи» на правах аренды.
- Сезон в РПЛ стартует 18 июля.