Экс-футболист ЦСКА сказал, какие игроки нужны «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин оценил состав «Спартака».

– Что происходит со «Спартаком» этим летом? Трансферных изменений немного, особенно в сравнении с другими командами.

– Я согласен. Купили только Заболотного. Хотя в «Спартаке» линия атаки на хорошем уровне – Солари, Угальде, Гарсия, Барко, Маркиньос. Мне кажется «Спартаку» нужно было больше делать акцент на оборону.

Мы видим, что «Спартак» практически во всех играх забивает, но и пропускает. Хорошая команда из пяти игр хотя бы четыре должна играть «на ноль», чтобы претендовать на чемпионство. «Спартаку» нужны хорошие защитники уровня Бабича.

А то, что взяли Заболотного, это какой‑то план «Б», потому что Антон хорошо играет вверху. Если у «Спартака» не будет получаться позиционная игра, то они, скорее всего, будут использовать передачу на край, навешивать в штрафную, чтобы Заболотный вверху выигрывал единоборства и забивал голы.