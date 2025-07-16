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Корнеев назвал главного фаворита нового сезона в РПЛ

Сегодня, 09:42
4

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев считает, что клуб из Санкт-Петербурга в предстоящем сезоне может проиграть только самому себе.

«Зенит» главный фаворит этого сезона. Он может проиграть только самому себе. Посмотрите, сколько они набрали очков в прошлом сезоне – этого не хватило для чемпионства. Это говорит о том, что и другие выкладываются по полной, игры не даются так просто. «Зенит» много создает и забивает, Жерсон – это усиление», – сказал Корнеев.

  • Новый сезон в РПЛ стартует 18 июля.
  • Этим летом «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро и защитника Романа Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Корнеев Игорь
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Комментарии (4)
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Назарян
1752648416
скоро за бом.... будет играть вся сборная Бразилия -2,и главное с Российскими паспортами
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anatolich72
1752648983
Вечное столетие????
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Интерес
1752651487
ТРетье и четвёртое предложение опровергает первые два.А пятое пытается ложное утверждение первых двух подкрепить. Итог: во всём были "лучше и дороже",но ПРО...ЛИ, криворукозадые. А остальные-ни при чём!!!
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