Корнеев назвал главного фаворита нового сезона в РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев считает, что клуб из Санкт-Петербурга в предстоящем сезоне может проиграть только самому себе.

«Зенит» главный фаворит этого сезона. Он может проиграть только самому себе. Посмотрите, сколько они набрали очков в прошлом сезоне – этого не хватило для чемпионства. Это говорит о том, что и другие выкладываются по полной, игры не даются так просто. «Зенит» много создает и забивает, Жерсон – это усиление», – сказал Корнеев.