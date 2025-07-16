Пономарев сказал, кто победит в РПЛ в новом сезоне

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев дал прогноз на новый сезон в РПЛ.

«Мы будем бороться за первое место, 100%. «Краснодар» откатится на третье-четвeртое место. Семаку будет проблематично с его составом, они сами себя сожрут. «Динамо» и «Спартак» будут бороться, а ЦСКА займeт первое место», – сказал Пономарeв.