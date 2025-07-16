Агенты Уэсли прокомментировали информацию о предложении от «Зенита»

В агентстве MCL Sports, представляющем интересы правого защитника «Фламенго» Уэсли прокомментировали информацию о том, что «Зенит» пытался подписать данного игрока и интересовался его ценой.
«Мы не получали никаких предложений», – сказали в агентстве.
- По данным Sport24, «Зенит» уже сделал предложение по Уэсли в размере 25 миллионов евро. Агенты игрока дали понять, что переход в Россию возможен только в случае, если петербуржцы будут готовы платить зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
- 21-летний Уэсли в этом году провел за «Фламенго» 26 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»