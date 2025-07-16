Агент Рубенса прокомментировал информацию об интересе «Динамо»

Представитель бразильского полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Джованни Годой прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Динамо».

«Каждое трансферное окно пресса отправляет Рубенса в «Динамо». Я уже привык к этому и не обращаю внимания», – сказал агент.