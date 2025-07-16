Агент Рубенса прокомментировал информацию об интересе «Динамо»

Представитель бразильского полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Джованни Годой прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Динамо».
«Каждое трансферное окно пресса отправляет Рубенса в «Динамо». Я уже привык к этому и не обращаю внимания», – сказал агент.
- Сообщалось, что бразильский клуб хочет получить за полузащитника 9 миллионов евро, а бело-голубые пытаются сбить цену.
- 24-летний Рубенс провел за «Атлетико Минейро» 32 матча в этом сезоне, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
- Контракт хавбека с бразильским клубом рассчитан до конца 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»