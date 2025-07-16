Корнеев критично оценил работу «Спартака» на трансферном рынке этим летом

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о трансферной кампании «Спартака».

«Тут надо говорить просто по фактам. «Спартак» жестко опаздывает в этом трансферном окне. Если большинство команд уже понимают, что хотят, то «Спартак» везде не успевает.

На проблемные позиции никого не купили, до сих пор нет центрального нападающего, который решал бы вопросы как основной. Угальде может забивать, а потом остановиться, Заболотный человек обоймы», – сказал Корнеев.