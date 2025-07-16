«Зенит» дал обещание Венделу

«Зенит» продаст полузащитника Вендела этим летом. Клуб пообещал.

«Оштрафуют ли Вендела за пропущенные сборы? Может быть, ему позволили это сделать. Я знаю, что Венделу обещали в это трансферное окно его продать. Возможно, дали разрешение на то, чтобы он не присутствовал на сборах. Если этого не было, тогда, безусловно, какие-то штрафные санкции последуют.

Мы понимаем, что Вендел не мотивирован уже много лет. Поэтому если будет хорошее предложение, то я думаю, что надо продавать его и всe», – сказал футбольный деятель Тимур Лепсая.