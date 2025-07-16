Нутрициолог прокомментировала частичный запрет на мясо в ЦСКА

Нутрициолог Полина Гром оценила запрет на мясо в ЦСКА.

Ранее о запрете на мясо в команде, введенном новым тренером Фабио Челестини, рассказал полузащитник Кирилл Глебов.

Затем в клубе уточнили, что запрет распространяется только на дни матчей.

Челестини в июне заменил Марко Николича.

«Запрет на мясо в рационе футболистов – неоднозначное решение, но оно может быть частью продуманной стратегии Челестини. Современные исследования показывают, что сбалансированное растительное питание способно поддерживать высокий уровень энергии и ускорять восстановление, если правильно компенсировать белки, железо и другие нутриенты.

Однако резкий переход может вызвать стресс для организма, особенно у игроков, привыкших к традиционному рациону. Важно, чтобы клуб обеспечил профессиональное сопровождение нутрициологов, иначе возможны риски – снижение силы или выносливости. В долгосрочной перспективе такой подход может дать результаты, но только при грамотной реализации», – сказалa Гром.