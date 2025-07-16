Семин ответил, кто более дисциплинирован – россияне или легионеры

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о футболистах РПЛ. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 18 июля.

Семин прокомментировал дисциплину игроков: «В наш чемпионат надо привозить сильных легионеров для игры в основном составе. Тогда российские молодые футболисты, тренируясь с ними, будут быстрее прогрессировать. Опоздания на сборы иностранных звезд? Иногда такое случается. В этом смысле российские игроки в большинстве случаев дисциплинированнее легионеров».