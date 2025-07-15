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  • «Зенит» готов платить Риосу в 2 раза больше, чем «Рома», но игрок не хочет в Россию

«Зенит» готов платить Риосу в 2 раза больше, чем «Рома», но игрок не хочет в Россию

Вчера, 21:37
3

«Зенит» готов платить полузащитнику «Палмейраса» Ричарду Риосу в два раза больше, чем «Рома». При этом сам футболист предпочитает переехать в итальянский клуб.

«Палмейрас» положительно оценил предложение «Зенита» о трансфере игрока за 30 миллионов евро. «Рома» готова заплатить 27 миллионов евро с учeтом бонусов, сообщает твиттер UOL.

Санкт-петербургский клуб готов платить хавбеку 4-5 миллионов евро в год. «Рома» предлагает Риосу 2,2 миллиона евро. Риос надеется, что «Палмейрас» достигнет соглашения с римским клубом.

  • Ричарду Риосу 25 лет.
  • Он присоединился к «Палмейрасу» в марте 2023 года.
  • Его контракт с бразильским клубом действует до конца 2028 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Палмейрас Зенит Рома Риос Ричард
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Комментарии (3)
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Айболид
1752604969
Хрюкандир учёл мою критику - уже в 2 раза . Скоро про 100 миллиёнов насочиняют , а зюзи всегда готовы осуждающе похрюкать .
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Константин-Шапкин-google
1752606035
Он уже в курсе про ЗПРФ
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Ilichkadr70
1752609028
Не иначе бомба готова платить...
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