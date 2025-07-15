«Зенит» готов платить Риосу в 2 раза больше, чем «Рома», но игрок не хочет в Россию

«Зенит» готов платить полузащитнику «Палмейраса» Ричарду Риосу в два раза больше, чем «Рома». При этом сам футболист предпочитает переехать в итальянский клуб.

«Палмейрас» положительно оценил предложение «Зенита» о трансфере игрока за 30 миллионов евро. «Рома» готова заплатить 27 миллионов евро с учeтом бонусов, сообщает твиттер UOL.

Санкт-петербургский клуб готов платить хавбеку 4-5 миллионов евро в год. «Рома» предлагает Риосу 2,2 миллиона евро. Риос надеется, что «Палмейрас» достигнет соглашения с римским клубом.