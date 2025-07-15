В «Спартаке» оценили решение вернуть в РПЛ «Оренбург» вместо «Торпедо»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал решение РФС заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом».
«Решение РФС о замене «Торпедо» на «Оренбург»? Это решение принималось на исполкоме, я в нем не участвовал. Нужно знать больше деталей, чтобы понимать обоснование этого решения.
Кроме того, именно выбор «Оренбурга» был сделан на основании изменений в регламенте. Следовательно, само решение соответствует действующему регламенту. Справедливо оно или нет, лучше спросить у тех, кто участвовал в исполкоме», – сказал Малышев.
- Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
- Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
- «Торпедо» уличили в подкупе судей.
Источник: Sport24