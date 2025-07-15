В «Спартаке» оценили решение вернуть в РПЛ «Оренбург» вместо «Торпедо»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал решение РФС заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом».

«Решение РФС о замене «Торпедо» на «Оренбург»? Это решение принималось на исполкоме, я в нем не участвовал. Нужно знать больше деталей, чтобы понимать обоснование этого решения.

Кроме того, именно выбор «Оренбурга» был сделан на основании изменений в регламенте. Следовательно, само решение соответствует действующему регламенту. Справедливо оно или нет, лучше спросить у тех, кто участвовал в исполкоме», – сказал Малышев.