ЦСКА призвали избавиться от Файзуллаева этим летом

Агент, блогер Тимур Гурцкая убежден, что ЦСКА надо продать нападающего Аббосбека Файзуллаева в этом году.
«У Файзуллаева остался год контракта, и, насколько я понимаю, продлевать он его не будет.
Соответственно, надо продать в это трансферное окно. Сборная Узбекистана вышла на ЧМ. Нельзя бесплатно терять таких игроков», – сказал Гурцкая.
- ЦСКА покупал Файзуллаева всего за 0,5 миллиона евро.
- Его контракт истекает следующим летом.
- Атакующий хавбек сборной Узбекистана набрал «3+8» в 39 матчах прошлого сезона за ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»