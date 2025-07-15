ЦСКА призвали избавиться от Файзуллаева этим летом

Агент, блогер Тимур Гурцкая убежден, что ЦСКА надо продать нападающего Аббосбека Файзуллаева в этом году.

«У Файзуллаева остался год контракта, и, насколько я понимаю, продлевать он его не будет.

Соответственно, надо продать в это трансферное окно. Сборная Узбекистана вышла на ЧМ. Нельзя бесплатно терять таких игроков», – сказал Гурцкая.