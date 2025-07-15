Семак оказал на улице помощь человеку с эпилепсией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак помог на улице человеку с эпилепсией.

«8 июля в 9:30 утра я ехал по Выборгской набережной и увидел, как на тротуаре человеку стало плохо. Перестроился крайний ряд, остановился, включил аварийку. Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях. затем подбежал еще один человек, и мы начали вдвоeм оказывать помощь. А немного позже к нам подошeл ещe один мужчина и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович.

Втроeм мы привели его в чувства дождались пока человек более-менее очнeтся. Когда же он пришeл в себя, я уехал, а Сергей Богданович остался с парнишкой ждать скорую, которую мы вызывали», – написал очевидец.