В ЦСКА прокомментировали резонансный запрет на мясо

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о запрете мяса в команде.

О запрете рассказал полузащитник Кирилл Глебов.

Запрет введен с приходом нового тренера Фабио Челестини.

Швейцарец в июне заменил Марко Николича.

«Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может.

Вопрос явно выдернут из контекста, а значит требует пояснений. Речь о питании в день игры: непосредственно за 3 часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом.

Пообщались с Хосе, новым нутрициологом. Он говорит, что принципы не новы: простые углеводы, низкое содержание жиров, белок – но через курочку и рыбку, а не, опять-таки, тот самый стейк из говядины», – написал Брейдо.