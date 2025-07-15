Раскрыто местонахождение зенитовца Вендела, который вновь прогулял сборы

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил о ситуации с полузащитником Венделом. 27-летний бразильский футболист находится в пути в расположение клуба.

Александр Медведев заявил: «В пути, прилетит завтра утром».

Ранее Вендел должен был покинуть «Зенит». Планировалась сделка по обмену футболистами с бразильским клубом «Ботафого», но переход сорвался, так как «Ботафого» не смог выплатить компенсацию. Игрок пропустил летние сборы «Зенита», проводя отпуск на родине.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Его соглашение рассчитано до июня 2028 года.