Президент «Урала» отреагировал на замену «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом»

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал решение РФС заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом».

«Решение РФС по «Торпедо»? Почему оно именно такое, у них и нужно спрашивать. Я могу быть необъективен, потому что буду говорить за свой клуб. Мое личное мнение заключается в том, что это решение было нелогичным и неправильным. Не объяснили, почему такого-то числа приняли такой-то непонятный регламент. Возможно, мнение других людей будет иным.

Конечно, мы бы хотели, чтобы «Урал» напрямую попал в РПЛ, безо всяких стыков. С другой стороны, даже сам этот возможный стыковой матч был бы нелогичным. В пятницу принято решение, а в субботу уже стартует новый сезон. Когда бы его стали проводить? В целом, никто нам ничего так и не объяснил», – сказал Иванов.