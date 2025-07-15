Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция «Шинника» на подготовку сноса стадиона

Сегодня, 14:50
4

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин отреагировал на сведения о возможном сносе домашнего стадиона ярославской команды. Ранее появилась информация, что арену «Шинник» могут снести для строительства на еe месте головного офиса банка ПСБ, который ключевой для гособоронзаказа.

Галимджан Хайрулин заявил: «Из официальных источников нет никакой информации о сносе стадиона. Клуб не получал никакую бумагу. Губернатор Ярославской области поддерживает «Шинник». Если бы такое было, мы бы знали. Пока что это только разговоры».

Стадион «Шинник» домашний для одноимeнной команды, где она проводит матчи PARI Первой лиги и Кубка России.

  • «Шинник» завершил прошлый сезон на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
  • Стадион принимал международные матчи Кубка Интертото УЕФА в 1998 и 2004 годах.
  • Банк ПСБ, для которого может быть построен новый офис на месте стадиона, ключевой для гособоронзаказа.

Еще по теме:
В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка 4
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
«Шинник» поможет своему бывшему игроку, у которого рак
Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Шинник
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1752582598
Может банк ФСБ в каком нибудь другом месте построят? Ярославская область большая.
Ответить
...уефан
1752583089
...выброшенный бред! Снос стадиона обойдется в два раза дороже, чем само строительство железобетонной коробки офиса. Да и площади объектов несоизмеримые...
Ответить
Главные новости
Раскрыто местонахождение зенитовца Вендела, который вновь прогулял сборы
15:33
Мостовой сделал признание: «Мне с детства противно мясо»
15:12
2
Реакция «Шинника» на подготовку сноса стадиона
14:50
4
Пономарев прокомментировал запрет на мясо в ЦСКА
14:41
3
Семин назвал клуб, который обязан выиграть РПЛ-2025/26
14:31
2
В «Спартаке» высказались против совмещения постов Карпина в «Динамо» и сборной России
14:21
2
Черчесов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
13:38
1
ФотоАкинфеев выступил с обращением в адрес Гинера
13:29
5
Корнеев назвал двух россиян, способных заиграть в «Барселоне»
13:22
5
Директор «Спартака»: «На некоторых позициях у нас игроки сильнее, чем у «Зенита»
13:17
10
Все новости
Все новости
В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка
08:11
4
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
13 июля
Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»
12 июля
2
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
12 июля
8
В «Торпедо» приняли решение по составу после исключения из РПЛ
12 июля
2
«Шинник» поможет своему бывшему игроку, у которого рак
12 июля
«Урал» раскрыл планы на фоне включения в РПЛ «Оренбурга»
11 июля
4
РФС официально объявил, в каком турнире будет играть «Торпедо»
11 июля
4
Фото«Урал» арендовал защитника «Зенита»
11 июля
Стало известно, сколько времени дали «Торпедо» на решение по участию в Первой лиге
10 июля
17
Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги
10 июля
4
ФотоЭкс-вратарь «Спартака» Свинов подписал контракт с новым клубом
10 июля
2
Стала известен оклад экс-вратаря «Спартака» Свинова в новом клубе
10 июля
2
ФотоЭкс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»
9 июля
3
Болельщик «Факела» назвал сына в честь клуба
9 июля
6
«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
9 июля
4
«Алания» готова занять место в Первой лиге, если оно освободится из-за снятия «Торпедо»
9 июля
ВидеоЭпизод матча «Торпедо» – «КАМАЗ», из-за которого возникли вопросы к судье Головко
9 июля
18
Клуб Первой лиги может сняться с соревнований
9 июля
7
Фото«Уфа» вернула бывшего вратаря «Спартака», с которым играла в Лиге Европы
5 июля
4
ФотоЭкс-капитан «Факела» Квеквескири нашел новый клуб
5 июля
2
Селихов стал самым высокооплачиваемым игроком «Урала»
4 июля
2
«Сокол» остался в Первой лиге из-за расформирования «Химок»
4 июля
ФотоСелихов не испугался подписать 3-летний контракт с клубом Первой лиги
3 июля
2
Экс-хоккеист и тренер Ларионов хочет возглавить «СКА-Хабаровск»
3 июля
1
«Факел» после вылета из РПЛ увеличил зарплаты игрокам
2 июля
8
ФотоТульский «Арсенал» подписал экс-защитника «Спартака»
2 июля
1
Первая лига лишилась генерального партнера
2 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 