Реакция «Шинника» на подготовку сноса стадиона

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин отреагировал на сведения о возможном сносе домашнего стадиона ярославской команды. Ранее появилась информация, что арену «Шинник» могут снести для строительства на еe месте головного офиса банка ПСБ, который ключевой для гособоронзаказа.

Галимджан Хайрулин заявил: «Из официальных источников нет никакой информации о сносе стадиона. Клуб не получал никакую бумагу. Губернатор Ярославской области поддерживает «Шинник». Если бы такое было, мы бы знали. Пока что это только разговоры».

Стадион «Шинник» домашний для одноимeнной команды, где она проводит матчи PARI Первой лиги и Кубка России.