Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка

Сегодня, 08:11
1

Стадион «Шинник» в Ярославле могут снести. На его месте, возможно, построят головной офис «ПСБ» – банка, который является ключевым для гособоронзаказа.

Этот проект реализуется в рамках плана по переезду государственных компаний из Москвы в регионы страны, порученного президентом Владимиром Путиным 24 июля 2024 года. В Ярославль планируется перевезти более 5000 сотрудников банка и их семьи. С 1 апреля 2025 года головной офис «ПСБ» уже зарегистрирован по новому адресу в Ярославле на улице Республиканской, 16. Губернатор Михаил Евраев в январе этого года подписал соглашение о сотрудничестве на 5 лет с главой «ПСБ» Петром Фрадковым, которое предусматривает создание новой инфраструктуры в регионе в связи с переездом.

Петр Фрадков прокомментировал решение о релокации на встрече с президентом: «Верим, что мы здесь не просто переезжаем, а именно создаем какую-то новую реальность. И даже уже с коллегами считали, что до 2–3% увеличения ВРП может означать. Поэтому, в общем, смотрим шире, чем просто переезд, смотрим как инвестор, и чтобы это была новая сущность, новая реальность», – заявил Фрадков 15 мая.

По данным источников, знакомых с ходом обсуждения, решение о месте строительства уже принято и не будет отменено. Однако представитель «Шинника» утверждает, что не обладает информацией о возможном сносе арены. Представитель «ПСБ» сообщил, что окончательное место для нового головного офиса еще не определено и решение будет принято до конца 2025 года, при этом прорабатывается несколько вариантов локаций. Представитель правительства Ярославской области уточнил, что стадион может стать площадкой только в случае привлечения средств для строительства нового, либо рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при федеральном финансировании.

Стадион «Шинник» открыли в конце 1950-х годов. В 2010 году он пережил частичную реконструкцию, включая строительство новой Южной трибуны. Арена имеет 21 635 посадочных мест и газон с подогревом. На стадионе проходили матчи Кубка Интертото УЕФА в 1998 и 2004 годах, а также финал Кубка России по футболу в 2011 году. Ярославль рассматривался среди городов, которые могли принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. «Шинник» – домашняя арена одноименного футбольного клуба, выступающего в Футбольной национальной лиге.

Оценки затрат на снос стадиона составляют несколько сотен миллионов рублей. Строительство офисного комплекса площадью 52 000 квадратных метров может обойтись в порядка 6 миллиардов рублей. Территория стадиона также позволяет разместить до 280 000 квадратных метров недвижимости, включая жилье и инфраструктуру для сотрудников. Некоторые эксперты оценивают стоимость строительства комплекса на 200 000–250 000 квадратных метров, включающего офис банка и инфраструктуру, в примерно 30 миллиардов рублей.

  • Стадион «Шинник» имеет допуск к проведению международных матчей, проводимых УЕФА.
  • ФК «Шинник» завершил сезон-2024/25 в Футбольной национальной лиге на 14-м месте.
  • На стадионе «Шинник» помимо футбольных матчей регулярно проводятся легкоатлетические соревнования.

Еще по теме:
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
«Шинник» поможет своему бывшему игроку, у которого рак
«Сочи» подписал экс-игрока «Спартака» 1
Источник: «Ведомости»
Россия. PARI Первая лига Шинник
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1752562125
Понастроили стадионов где попало, приличным людям столоваться негде...
Ответить
Главные новости
Директор «Спартака» высказался об интересе к Самошникову
10:06
В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Дзюбы
09:52
1
Трамп назвал величайшего футболиста в истории
09:10
1
«Зенит» хотел лучшего бомбардира Серии А, но «Крузейро» отказал
08:32
1
Глебов – о Челестини в ЦСКА: «Многие правила ужесточились, мясо запретили»
08:21
11
В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка
08:11
1
В США могут переименовать футбол
07:52
2
«Спартак» отказался от экс-нападающего «Реала», Модрич стал игроком «Милана» и другие новости
00:20
Стали известны траты Соболева на Dota 2 и CS в межсезонье
Вчера, 23:53
11
Семак поделился первыми впечатлениями о Жерсоне
Вчера, 23:29
6
Все новости
Все новости
В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка
08:11
1
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
13 июля
Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»
12 июля
2
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
12 июля
8
В «Торпедо» приняли решение по составу после исключения из РПЛ
12 июля
2
«Шинник» поможет своему бывшему игроку, у которого рак
12 июля
«Урал» раскрыл планы на фоне включения в РПЛ «Оренбурга»
11 июля
4
РФС официально объявил, в каком турнире будет играть «Торпедо»
11 июля
4
Фото«Урал» арендовал защитника «Зенита»
11 июля
Стало известно, сколько времени дали «Торпедо» на решение по участию в Первой лиге
10 июля
17
Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги
10 июля
4
ФотоЭкс-вратарь «Спартака» Свинов подписал контракт с новым клубом
10 июля
2
Стала известен оклад экс-вратаря «Спартака» Свинова в новом клубе
10 июля
2
ФотоЭкс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»
9 июля
3
Болельщик «Факела» назвал сына в честь клуба
9 июля
6
«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
9 июля
4
«Алания» готова занять место в Первой лиге, если оно освободится из-за снятия «Торпедо»
9 июля
ВидеоЭпизод матча «Торпедо» – «КАМАЗ», из-за которого возникли вопросы к судье Головко
9 июля
18
Клуб Первой лиги может сняться с соревнований
9 июля
7
Фото«Уфа» вернула бывшего вратаря «Спартака», с которым играла в Лиге Европы
5 июля
4
ФотоЭкс-капитан «Факела» Квеквескири нашел новый клуб
5 июля
2
Селихов стал самым высокооплачиваемым игроком «Урала»
4 июля
2
«Сокол» остался в Первой лиге из-за расформирования «Химок»
4 июля
ФотоСелихов не испугался подписать 3-летний контракт с клубом Первой лиги
3 июля
2
Экс-хоккеист и тренер Ларионов хочет возглавить «СКА-Хабаровск»
3 июля
1
«Факел» после вылета из РПЛ увеличил зарплаты игрокам
2 июля
8
ФотоТульский «Арсенал» подписал экс-защитника «Спартака»
2 июля
1
Первая лига лишилась генерального партнера
2 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 