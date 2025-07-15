В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка

Стадион «Шинник» в Ярославле могут снести. На его месте, возможно, построят головной офис «ПСБ» – банка, который является ключевым для гособоронзаказа.

Этот проект реализуется в рамках плана по переезду государственных компаний из Москвы в регионы страны, порученного президентом Владимиром Путиным 24 июля 2024 года. В Ярославль планируется перевезти более 5000 сотрудников банка и их семьи. С 1 апреля 2025 года головной офис «ПСБ» уже зарегистрирован по новому адресу в Ярославле на улице Республиканской, 16. Губернатор Михаил Евраев в январе этого года подписал соглашение о сотрудничестве на 5 лет с главой «ПСБ» Петром Фрадковым, которое предусматривает создание новой инфраструктуры в регионе в связи с переездом.

Петр Фрадков прокомментировал решение о релокации на встрече с президентом: «Верим, что мы здесь не просто переезжаем, а именно создаем какую-то новую реальность. И даже уже с коллегами считали, что до 2–3% увеличения ВРП может означать. Поэтому, в общем, смотрим шире, чем просто переезд, смотрим как инвестор, и чтобы это была новая сущность, новая реальность», – заявил Фрадков 15 мая.

По данным источников, знакомых с ходом обсуждения, решение о месте строительства уже принято и не будет отменено. Однако представитель «Шинника» утверждает, что не обладает информацией о возможном сносе арены. Представитель «ПСБ» сообщил, что окончательное место для нового головного офиса еще не определено и решение будет принято до конца 2025 года, при этом прорабатывается несколько вариантов локаций. Представитель правительства Ярославской области уточнил, что стадион может стать площадкой только в случае привлечения средств для строительства нового, либо рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при федеральном финансировании.

Стадион «Шинник» открыли в конце 1950-х годов. В 2010 году он пережил частичную реконструкцию, включая строительство новой Южной трибуны. Арена имеет 21 635 посадочных мест и газон с подогревом. На стадионе проходили матчи Кубка Интертото УЕФА в 1998 и 2004 годах, а также финал Кубка России по футболу в 2011 году. Ярославль рассматривался среди городов, которые могли принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. «Шинник» – домашняя арена одноименного футбольного клуба, выступающего в Футбольной национальной лиге.

Оценки затрат на снос стадиона составляют несколько сотен миллионов рублей. Строительство офисного комплекса площадью 52 000 квадратных метров может обойтись в порядка 6 миллиардов рублей. Территория стадиона также позволяет разместить до 280 000 квадратных метров недвижимости, включая жилье и инфраструктуру для сотрудников. Некоторые эксперты оценивают стоимость строительства комплекса на 200 000–250 000 квадратных метров, включающего офис банка и инфраструктуру, в примерно 30 миллиардов рублей.