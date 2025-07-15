Раскрыт самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

Московский ЦСКА чаще других клубов РПЛ проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые шесть месяцев 2025 года.

Всего с января по июнь РУСАДА проверило на допинг 10 футболистов ЦСКА. В список вошли Даниил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов и Максим Жуков.

По шесть игроков за этот же период было проверено у петербургского «Зенита», тольяттинского «Акрона», махачкалинского «Динамо». Пять игроков проверили у «Ростова». По четыре футболиста прошли проверку у казанского «Рубина», грозненского «Ахмата», «Химок», московского «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Три игрока были проверены у самарских «Крыльев Советов». По два футболиста – у московских «Локомотива» и «Спартака». По одному игроку – у воронежского «Факела» и «Краснодара».