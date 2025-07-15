«Зенит» хотел лучшего бомбардира Серии А, но «Крузейро» отказал

Санкт-петербургский «Зенит» нацелился на приобретение центрального нападающего «Крузейро» Кайо Жорже. Российский клуб активно ищет усиление линии атаки.
Однако бразильский «Крузейро» на данный момент не готов к переговорам по трансферу футболиста. Отмечается, что сам Кайо Жорже, несмотря на высокие суммы, предпочитает остаться в бразильском футболе, чтобы иметь возможность попасть в национальную сборную.
В текущем сезоне Кайо Жорже является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии – Brasileirão, забив 11 голов. Недавно он оформил хет-трик в матче «Крузейро» против «Гремио» на стадионе «Минейран».
- Кайо Жорже был приобретен «Крузейро» у «Ювентуса» в июне прошлого года.
- Трансфер игрока обошелся «Крузейро» в 4,5 миллиона евро.
- Всего за «Крузейро» Кайо Жорже провел 59 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
Источник: UOL