«Зенит» хотел лучшего бомбардира Серии А, но «Крузейро» отказал

Санкт-петербургский «Зенит» нацелился на приобретение центрального нападающего «Крузейро» Кайо Жорже. Российский клуб активно ищет усиление линии атаки.

Однако бразильский «Крузейро» на данный момент не готов к переговорам по трансферу футболиста. Отмечается, что сам Кайо Жорже, несмотря на высокие суммы, предпочитает остаться в бразильском футболе, чтобы иметь возможность попасть в национальную сборную.

В текущем сезоне Кайо Жорже является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии – Brasileirão, забив 11 голов. Недавно он оформил хет-трик в матче «Крузейро» против «Гремио» на стадионе «Минейран».