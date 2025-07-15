Радимов выявил оборонительные проблемы «Спартака»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх».
«У меня складывается впечатление, что «Спартак» без пропущенного мяча не уходит с поля. Ошибки в обороне прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать.
Махачкала точно сильнее, чем «Спартак» (Суботица). Она может доставить неприятности. У них ушли лидеры – это проблема. Но команда будет физически готова на пять баллов, самоотдача будет максимальная, играть она будет на контратаках. «Спартаку» это будет не очень комфортно», – сказал Радимов.
- Игра состоится 19 июля.
- В прошлом сезоне РПЛ «Динамо Мх» набрало против «Спартака» 4 очка из 6.
- Для махачкалинцев это будет 2-й сезон в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»