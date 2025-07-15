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Радимов выявил оборонительные проблемы «Спартака»

Сегодня, 08:01
6

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх».

«У меня складывается впечатление, что «Спартак» без пропущенного мяча не уходит с поля. Ошибки в обороне прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать.

Махачкала точно сильнее, чем «Спартак» (Суботица). Она может доставить неприятности. У них ушли лидеры – это проблема. Но команда будет физически готова на пять баллов, самоотдача будет максимальная, играть она будет на контратаках. «Спартаку» это будет не очень комфортно», – сказал Радимов.

  • Игра состоится 19 июля.
  • В прошлом сезоне РПЛ «Динамо Мх» набрало против «Спартака» 4 очка из 6.
  • Для махачкалинцев это будет 2-й сезон в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
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Комментарии (6)
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Странник 09
1752556578
Живи ожиданиями от матча зенит ростов. У вас оборона не пропустила ни одного мяча, от Балтики- 2, от Войводины- 1, прям нечего переживать за свою оборону. Будете потом искать причину переноса вечного юбилея
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NewLife
1752559030
Кто это Радимов ?
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subbotaspartak
1752562436
Если он говорил и про другие матчи, то как бы так, а если только про Спартак, то с какой стати всяка непотребная никому личность суёт свой нос в чужие дела?
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шахта Заполярная
1752564685
Не дает покоя Спартак супер тренеру второй зинки
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