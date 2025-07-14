«Динамо» ведет переговоры по бразильцу, на которого претендовал «Спартак»

«Динамо» ведет переговоры по возможному трансферу полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Общение продвигается в позитивном ключе, но пока стороны не пришли к компромиссу.
Бразильский клуб хочет получить за полузащитника 9 миллионов евро, бело-голубые пытаются сбить цену.
У «Спартака» интереса к Рубенсу нет.
- В мае сообщалось, что красно-белые готовы предложить за игрока 7 миллионов евро. Агент футболиста сказал, что ему ничего неизвестно об этом.
- 24-летний Рубенс провел за «Атлетико Минейро» 32 матча в этом сезоне, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- Контракт хавбека с бразильским клубом рассчитан до конца 2027 года.