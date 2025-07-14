«Динамо» ведет переговоры по бразильцу, на которого претендовал «Спартак»

«Динамо» ведет переговоры по возможному трансферу полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Общение продвигается в позитивном ключе, но пока стороны не пришли к компромиссу.

Бразильский клуб хочет получить за полузащитника 9 миллионов евро, бело-голубые пытаются сбить цену.

У «Спартака» интереса к Рубенсу нет.