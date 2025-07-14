Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Жерсона в «Зенит»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает завшенной цену, которую «Зенит» заплатил за полузащитника Жерсона.
«Мне кажется, что 25 миллионов – немного завышенная цена за такого нестабильного игрока, как Жерсон. Сможет ли «Зенит» заработать на нeм? Этот вопрос лучше адресовать руководству клуба», – сказал Камоцци.
- Жерсон подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2029/30.
- 28-летний бразилец в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Сумма его трансфера в «Зенит» составляет 25 миллионов евро.
- На счету игрока 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
Источник: Metaratings.ru