Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Жерсона в «Зенит»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает завшенной цену, которую «Зенит» заплатил за полузащитника Жерсона.

«Мне кажется, что 25 миллионов – немного завышенная цена за такого нестабильного игрока, как Жерсон. Сможет ли «Зенит» заработать на нeм? Этот вопрос лучше адресовать руководству клуба», – сказал Камоцци.