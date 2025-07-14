Реакция Петржелы на трансфер Жерсона в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход в команду из «Фламенго» полузащитника Жерсона.

«Понятия не имею, что будет с Жерсоном в «Зените». Он точно гонится за деньгами. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить ему такую высокую зарплату. Пусть Жерсон наслаждается жизнью в России», – сказал Петржела.