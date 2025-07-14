Реакция Петржелы на трансфер Жерсона в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход в команду из «Фламенго» полузащитника Жерсона.
«Понятия не имею, что будет с Жерсоном в «Зените». Он точно гонится за деньгами. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить ему такую высокую зарплату. Пусть Жерсон наслаждается жизнью в России», – сказал Петржела.
- Бразилец подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2029/30.
- 28-летний Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Сумма его трансфера в «Зенит» составляет 25 миллионов евро.
- На счету игрока 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
Источник: Metaratings.ru