Агент игрока «Аль-Ахли» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Агент полузащитника саудовского «Аль-Ахли» Александера Федерико Пасторелло отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к опорнику.

«Мне об этом ничего неизвестно», – сказал Пасторелло.

По данным журналиста Рабанала Сафены, ЦСКА предложил саудовскому клубу 5 миллионов евро.