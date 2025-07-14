Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе

Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал свои слова о том, что зимой он хотел остаться в «Ботафого».

– Недавно вы признались в интервью Globo, что хотели остаться в «Ботафого» и готовы вернуться в клуб. Вас неправильно перевели или это действительно ваше желание?

– Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в «Ботафого» во время карьеры там – и это правда. Мы провели потрясающий сезон, выиграли несколько трофеев.

В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне все там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба – «Зенита».

Хочу сказать спасибо нынешней команде за прием, за возможность быть самим собой, показывать свой футбол. Меня тут все устраивает, я счастлив.