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  • Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе

Игрок «Зенита» объяснил слова о желании остаться в прежнем клубе

Сегодня, 18:25
2

Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал свои слова о том, что зимой он хотел остаться в «Ботафого».

– Недавно вы признались в интервью Globo, что хотели остаться в «Ботафого» и готовы вернуться в клуб. Вас неправильно перевели или это действительно ваше желание?

Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в «Ботафого» во время карьеры там – и это правда. Мы провели потрясающий сезон, выиграли несколько трофеев.

В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне все там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба – «Зенита».

Хочу сказать спасибо нынешней команде за прием, за возможность быть самим собой, показывать свой футбол. Меня тут все устраивает, я счастлив.

  • Бразилец перешел в «Зенит» 20 января. Петербургский клуб купил Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • В этом году 24-летний футболист провел за «Зенит» 14 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
  • Контракт Луиса Энрике с петербуржцами рассчитан до 31 декабря 2028 года.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Энрике Луис
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Комментарии (2)
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fakeid
1752507181
летом круги по стадиону ботафоги наворачивал с гигантским флагом, при полных трибунах. достойно проводили. не то, что в тарасятник, когда плюют и посылают)
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Дубина
1752507668
Еще бы не устраивала! Как в помойке блохастой ни один клуб платить не будет! Пару сезонов поиграет денег заработает и как фффсе цыгане на родину до дому бежать будут с болота((!!! ЗПРФ...
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