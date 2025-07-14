Геркус – о Дзюбе в «Торпедо»: «Надеюсь, болельщики рады тому, что сделали»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус поделился подробностями несостоявшегося перехода Артема Дзюбы в московский клуб.

Дзюба мог стать игроком «Торпедо» в 2024 году, но руководство отказалось от нападающего. В итоге он выбрал «Акрон».

– Вы в свое время хотели, чтобы Дзюба перешел в «Торпедо».

– Я предлагал ему, да. И Артем был готов перейти. Мы с Артемом хотели, чтобы он перешел в «Торпедо». Человек забил больше 200 мячей и стал лучшим бомбардиром. Удивительно, что он продолжает забивать? Руководство и болельщики «Торпедо» считали, что он не будет забивать. Они лучше разбираются в футболе, собственно говоря. Эти разногласия привели к тому, что Артема не оказалось в клубе. Надеюсь, болельщики «Торпедо» рады тому выбору, который они сделали, когда массово протестовали против этого перехода.