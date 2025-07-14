«Спартак» отказался от экс-нападающего «Реала» и «Милана»

«Спартаку» предложили рассмотреть для подписания кандидатуру нападающего Луки Йовича. Пока красно-белые не заинтересованы в сербе и рассматривает другие варианты на позицию форварда.
Йовича находится в статусе свободного агента. Серба предлагали подписать «Спартаку» еще в зимнее трансферное окно, но и тогда красно-белые отказались от кандидатуры нападающего.
- 27-летний Йович в прошлом сезоне провел за «Милан» 17 матчей, забил 4 гола.
- Серб ранее играл за «Реал», «Айнтрахт», «Фиорентину», «Црвену Звезду» и «Бенфику».
Источник: Metaratings.ru