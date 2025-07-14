Гендиректор «Спартака» высказался о работе Кахигао

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на критику в адрес спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.
– Спортивного директора клуба Франсиса Кахигао критикуют за то, что футболистов расторгают, а не продают. Вас это устраивает?
– Это ситуация для меня очень неприятная. Надо сказать, что даже в случае досрочного расторжения это какой-то компромисс, а не полная сумма расторжения. Но все равно это неидеальный вариант. Чаще всего это происходит с игроками, которые не имеют игровой практики.
– Есть ли претензии к Кахигао?
– Оценку дадим по окончанию трансферного окна.
- Этим летом «Спартак» пополнился нападающим Антоном Заболотным, перешедшим из «Химок» на правах свободного агента. Также красно-белые расстались с защитником Миенти Абеной, ушедшим в «Газиантеп», полузащитником Михаил Игнатовым, который стал игроком «Сочи», и защитником Павлом Масловым. Вингер Антон Зиньковский отправился в «Сочи» на правах аренды.
- Кахигао стал спортивным директором клуба в начале января.
Источник: «Матч ТВ»