Гендиректор «Спартака» высказался о работе Кахигао

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на критику в адрес спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

– Спортивного директора клуба Франсиса Кахигао критикуют за то, что футболистов расторгают, а не продают. Вас это устраивает?

– Это ситуация для меня очень неприятная. Надо сказать, что даже в случае досрочного расторжения это какой-то компромисс, а не полная сумма расторжения. Но все равно это неидеальный вариант. Чаще всего это происходит с игроками, которые не имеют игровой практики.

– Есть ли претензии к Кахигао?

– Оценку дадим по окончанию трансферного окна.