Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ.

«Настоящая народная команда – это «Торпедо». И у нас эту народную команду выкинули из РПЛ. Это настоящее безобразие. Не понимаю, как так можно было поступить.

«Торпедо» вышло в РПЛ по спортивному принципу, а отстранили его не по спортивному принципу. Это еще раз доказывает, что в российском футболе работает много жуликов и проходимцев. Надо вернуть «Торпедо» в РПЛ, тогда справедливость восторжествует», – сказал Канчельскис.