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Еще один бразилец задумался о переходе в «Зенит»

Вчера, 20:10
11

Нападающий «Фламенго» Педро Гильерме дос Сантос может рассмотреть предложение о переходе в «Зенит». Главный тренер команды из Рио-де-Жанейро Фелипе Луис после домашнего матча 13-го тура чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» (2:0) раскритиковал игрока за отношение к тренировкам.

Сейчас форвард считает целесообразным рассматривать все варианты продолжения карьеры, в том числе предложение «Зенита». Сообщалось, что переговоры между российским клубом и представителями игрока ведутся в конфиденциальном порядке. «Зенит» готов приобрести футболиста за 15 миллионов евро.

  • 28-летний Педро в этом году провел 17 матчей за «Фламенго», забил 5 голов, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с бразильским клубом действует до 31 декабря 2027 года.
  • На счету футболиста 6 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.

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Источник: страница Жулиу Мигеля Нету в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Педро
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Комментарии (11)
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Цугундeр
1752426907
Больше Пе.дров,хороших и разных..(
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gennadiy
1752427777
ещё денег, ещё ...
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volgserg@mail.ru
1752428159
брать игрока, который филонит?
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BRO_football
1752428534
Вернее ещё один бразилец задумался взять деньги у Зенита, а потом не вернуться из Бразилии после отпуска
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да помойка, да позор
1752429198
вот эти пэдро и завалии столетних, или нестолетних, миша точно знает когда будет юбилей, но пэдро надо брать,ведь через год опять будет юбилей у неюбилейных, просто пепец болоту
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Fibercore
1752430058
У них там места лимита остались илииопять кому паспорт варганят? )))
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Номэд
1752431625
Питорское п.е.д.о Рио!
Ответить
Дубина
1752431654
Пэдрам надо гражданство сразу давать Русское))) Хотя на них лимит не действует у них свои правила в газпром лиге)))
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Инсаров
1752433058
Самое распространённое имя в Санкт - Петербурге - Дон Педро.
Ответить
Интерес
1752433755
ВСей Бразилией переходите.Питер-резиновый, таджики с узбеками доказали.Ну и вместо уехавших "в ненавистную Москву" пристроиться можно.
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