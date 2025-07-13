Еще один бразилец задумался о переходе в «Зенит»

Нападающий «Фламенго» Педро Гильерме дос Сантос может рассмотреть предложение о переходе в «Зенит». Главный тренер команды из Рио-де-Жанейро Фелипе Луис после домашнего матча 13-го тура чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» (2:0) раскритиковал игрока за отношение к тренировкам.

Сейчас форвард считает целесообразным рассматривать все варианты продолжения карьеры, в том числе предложение «Зенита». Сообщалось, что переговоры между российским клубом и представителями игрока ведутся в конфиденциальном порядке. «Зенит» готов приобрести футболиста за 15 миллионов евро.