«Зенит» может перехватить Самошникова у «Спартака»

«Спартак» обсуждает с «Локомотивом» возможность покупки защитника Ильи Самошникова. Красно-белые могут заплатить за игрока 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.

При этом сторона игрока просит у «Спартака» для Самошникова оклад до 15 миллионов рублей в месяц вместе с бонусами. Игрок хочет покинуть «Локомотив», где зарабатывает 6 миллионов рублей в месяц.

Многое будет зависеть от результатов медобследования защитника. Летом 2022 года он не прошел тесты в «Динамо», но при этом после без особых проблем выступал за «Локомотив». Самошников не вышел на поле во вчерашнем товарищеском матче красно-зеленых и бело-голубых из-за травмы.

Вместе с тем, агент Андреев предложил услуги Самошникова «Зениту». С учетом возможного ухода Сергея Волкова в «Сочи», петербуржцы подумают над таким вариантом.