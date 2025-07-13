«Зенит» может перехватить Самошникова у «Спартака»

«Спартак» обсуждает с «Локомотивом» возможность покупки защитника Ильи Самошникова. Красно-белые могут заплатить за игрока 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.
При этом сторона игрока просит у «Спартака» для Самошникова оклад до 15 миллионов рублей в месяц вместе с бонусами. Игрок хочет покинуть «Локомотив», где зарабатывает 6 миллионов рублей в месяц.
Многое будет зависеть от результатов медобследования защитника. Летом 2022 года он не прошел тесты в «Динамо», но при этом после без особых проблем выступал за «Локомотив». Самошников не вышел на поле во вчерашнем товарищеском матче красно-зеленых и бело-голубых из-за травмы.
Вместе с тем, агент Андреев предложил услуги Самошникова «Зениту». С учетом возможного ухода Сергея Волкова в «Сочи», петербуржцы подумают над таким вариантом.
- 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
- Самошников провел 4 матча за сборную России, забил 1 гол.
- 22-летний Волков в прошлом сезоне провел 6 матчей за «Зенит», а также 2 игры за вторую команду.