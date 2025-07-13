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«Зенит» может перехватить Самошникова у «Спартака»

Вчера, 15:27
29

«Спартак» обсуждает с «Локомотивом» возможность покупки защитника Ильи Самошникова. Красно-белые могут заплатить за игрока 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.

При этом сторона игрока просит у «Спартака» для Самошникова оклад до 15 миллионов рублей в месяц вместе с бонусами. Игрок хочет покинуть «Локомотив», где зарабатывает 6 миллионов рублей в месяц.

Многое будет зависеть от результатов медобследования защитника. Летом 2022 года он не прошел тесты в «Динамо», но при этом после без особых проблем выступал за «Локомотив». Самошников не вышел на поле во вчерашнем товарищеском матче красно-зеленых и бело-голубых из-за травмы.

Вместе с тем, агент Андреев предложил услуги Самошникова «Зениту». С учетом возможного ухода Сергея Волкова в «Сочи», петербуржцы подумают над таким вариантом.

  • 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
  • Самошников провел 4 матча за сборную России, забил 1 гол.
  • 22-летний Волков в прошлом сезоне провел 6 матчей за «Зенит», а также 2 игры за вторую команду.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак Сочи Самошников Илья Волков Сергей
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Комментарии (29)
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Иван Петров 1986
1752410111
Позор блохастым ! ! !
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Ilichkadr70
1752410327
Опять Карпуша говнецо подбрасывает, тем самым давая очередной повод для визга червяковских выкормышей.
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fakeid
1752410445
с чего вдруг волков должен уйти? только после крестов восстановился, забил красивый гол сьону пару дней назад. каравай осенью вернётся в строй. есть мантуан, который пол-сезона оттарабанил на этой позиции. но семаку, естественно, нужен уэсли из поганой фламинги. какой ещё нафиг самошников? пусть в тарасятник к дезеувам идёт.
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Semenycch
1752412727
Опять этот парнокопытный ложь разгоняет, а другие парнокопытные и безмозглые верят!
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Garrincha58
1752413078
он часто травмируемый зачем он Зениту у них точно такой же Караваев есть
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VVS25
1752413252
Лишь бы соперникам подгадить. Всё ради чемпионства, юбилей не резиновый.
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rash1959
1752414883
чемпионат агентов в разгаре, всё остальное вторично.
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Artemka444
1752417576
Шило на мыло менять Губа не дура 15 лямов и бонусы Он явно трент или хакими
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Литейный 4 (returned)
1752418464
Не уровень Зенита. Спиртяк в самый раз. Гыгыгы
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odessakmv
1752432438
ребятя, не ведитесь!!!, возьмите меня, я за 1,5 ляма 4 раза в месяц по полю похожу, даже тросточку брать не буду
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