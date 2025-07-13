ЦСКА сделал предложение по игроку из чемпионата Саудовской Аравии

ЦСКА прислал официально предложение в «Аль-Ахли» по покупке опорного полузащитника Александера. Москвичи готовы заплатить 5 миллионов евро.

21-летний Александер в прошлом сезоне провел за «Аль-Ахли» 17 матчей, отметился 1 голевой передачей.

Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Александер в составе «Аль-Ахли» выиграл азиатскую Лигу чемпионов, а в 2023-м побеждал в Кубке Либертадорес в составе «Флуминенсе».